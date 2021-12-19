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روسيا.. انقطاع الكهرباء عن منطقة هبطت الحرارة فيها دون الـ50 تحت الصفر

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روسيا.. انقطاع الكهرباء عن منطقة هبطت الحرارة فيها دون الـ50 تحت الصفر
Sputnik
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قال مصدر في حكومة ياقوتيا الإقليمية، إن أكثر من 78 ألف شخص باتوا بدون كهرباء في خمس مناطق في ياقوتيا الروسية أمس حيث هبطت درجة الحرارة دون الـ50 تحت الصفر.

وأضاف المصدر: "تأثرت بهذا الحادث، مناطق تشورابشينسكي وأوست مايسكي، وأمجينسكي وتاتينسكي وتومبونسكي، وانقطع التيار الكهربائي عن 83 مركزا سكنيا، وعن أكثر من 17 ألف عمارة سكنية يقيم فيها أكثر من 78 ألف مواطن".

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وأشار المصدر إلى أن طول خط نقل الطاقة في المناطق المتضررة، يبلغ 120 كلم. وتبين أن سبب الحادث تضرر أحد ركائز خطوط نقل الطاقة في منطقة مايا – تشوباتشا وانقطاع الكبلات.

وذكرت السلطات الإقليمية، أنه تم توفير الكهرباء للمناطق المذكورة أعلاه، من مصادر طاقة احتياطية. وأكدت هذه السلطات، على أن جميع المرافق الاجتماعية، في تلك المناطق تعمل بشكل طبيعي.

المصدر: إنترفاكس

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