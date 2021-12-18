لليوم الثاني.. الوفيات والإصابات بكورونا في روسيا عند أدنى مستوى منذ أكتوبر

لليوم الثاني على التوالي، سجلت السلطات الصحية الروسية أقل من 1100 وفاة و28 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 27434 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 27743 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات منذ الثامن من أكتوبر.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (2283 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1997) ومقاطعة موسكو (1683 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 1076 حالة وفاة جديدة (مقابل 1080 وفاة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 25 أكتوبر.

وتماثل 38041 مريضا في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة 10 ملايين و186823 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 296180 حالة وفاة وثمانية ملايين و952266 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 234.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالفيروس التاجي، 546 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

وتلقى أكثر من 76.5 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 70.8 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الاجتماعية في البلاد بـ58.2%.

المصدر: RT