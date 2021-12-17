الروس يحاولون فك لغز "دبابيس" محافظة البنك المركزي - صور

ارتدت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا دبوسا على شكل "كسارة البندق" خلال مؤتمرها الصحفي الأخير.

وعلى غير عادتها لم تفسر نابيولينا لما يرمز البروش، فيما راح الصحفيون والمتابعون يضربون أخماسا بأسداس علهم يجدون حل "المعضلة".. بعضهم قال إنه إشارة منها إلى أنه تم حل المشكلات الاقتصادية الصعبة، وآخرون فسروه على أنه رمز لحلول العام الجديد.

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وقالت نابيولينا إنها "لا تخطط للتخلي عن دبابيس الزينة كوسيلة إضافية للتواصل مع السوق"، ووافقت على أن "مثل هذه الإشارات لا يقرأها الجمهور عادة بوضوح".

ودرجت رئيسة البنك المركزي في مؤتمراتها الصحفية المهمة على ارتداء دبابيس مختلفة يعتقد أنها "ترمز إلى الوضع الحالي في الاقتصاد"، وتم رصد هذه الدبابيس لأول مرة في فبراير العام الماضي.

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وحينها ظهرت نابيولينا "ببروش على شكل طائر يذكرنا باللقلق أو البجعة البيضاء، وبعد ذلك بدبابيس على شكل بهلوان، ومنزل، وحمامة، والحرف اللاتيني V، وعلامة توقف، ونمر ثلجي وغير ذلك".

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وارتدت نابيولينا زخرفا على شكل "قوس وسهم" في المؤتمر الصحفي الأخير، حينما رفع بنك روسيا المركزي سعر الفائدة الأساس للمرة السادسة على التوالي.

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وقرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الأساس للمرة السابعة على التوالي وبواقع نقطة مئوية واحدة من 7.5% إلى 8.5% سنويا، وهو الحد الأقصى منذ عام 2017.



المصدر: business-gazeta.ru