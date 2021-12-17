الأمن الروسي: إحباط محاولة التحضير لاعتداء إرهابي ضد صحفي

قال مصدر في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إنه تم في مقاطعة روستوف وبتوجيه من زعيم منظمة "M. K. U" للنازيين الجدد في أوكرانيا، التحضير لتنفيذ اعتداء على أحد الصحفيين.

وذكر المصدر، أن رجال المخابرات تمكنوا من إفشال المحاولة والقبض على منفذ العملية.

وأضاف: "احتجز عناصر الأمن الفيدرالي، بالتعاون مع رجال الشرطة في مقاطعة روستوف، مواطنا روسيا من مواليد 1979، كان ضالعا في التحضير لاعتداء جسدي ضد أحد الصحفيين الروس بتوجيه من الأوكراني إيغور كراسنوف زعيم منظمة M. K. U النازية الجديدة".

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ونوه المصدر بأن الصحفي المذكور يعمل في تغطية الشؤون الأوكرانية.

وأشار المصدر، إلى أن رجال الأمن عثروا في شقة المعتقل على مكونات لتحضير عبوات ناسفة، وأجهزة اتصال وتعليمات تحدد كيفية تجميعها واستخدامها، وكذلك مواد دعائية ذات طبيعة متطرفة.

المصدر: نوفوستي