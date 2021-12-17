تسجيل إصابتين بسلالة "أوميكرون" في بطرسبورغ إحداها قادمة من دولة عربية

قال مصدر في مديرية الصحة في بطرسبورغ، إنه تم كشف حالتي إصابة بسلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا، في المدينة.

وذكر المصدر، أن أحد المصابين قدم من الإمارات، والثاني من جمهورية الدومينيكان.

وأضاف المصدر: "تم تأكيد إصابة اثنين من المواطنين الروس عادا من رحلات سياحية إلى الإمارات وجمهورية الدومينيكان، بسلالة أوميكرون لفيروس كورونا. وتم بعد ذلك تنظيم وتنفيذ مجموعة كاملة من تدابير مكافحة الوباء. وتم عزل المريضين في حجر منعزلة بمستشفى الأمراض المعدية".

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في 26 نوفمبر، صنفت منظمة الصحة العالمية (WHO) سلالة الفيروس التاجي B.1.1.529 ، التي ظهرت في جنوب إفريقيا، بالحرف اليوناني omicron.

المصدر: تاس