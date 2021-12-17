روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات ووفيات يومية بكورونا منذ أكتوبر

تراجعت حصيلة الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر الماضي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 27743 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 28486 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات منذ الثامن من أكتوبر.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (2755 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1984 حالة) ومقاطعة موسكو (1452 حالة)

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس خلال اليوم الأخير في روسيا بواقع 1080 حالة وفاة (مقابل 1133 وفاة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 25 أكتوبر الماضي.

وتماثل 37437 مريضا في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة 10 ملايين و159389 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 295104 حالات وفاة وثمانية ملايين و914225 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 234 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 644 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

وأعلنت أمس رئيسة غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي كورونا في روسيا، نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا في البلاد بلغ 76.4 مليون شخص، واستكمل 70.4 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، وبلغ بذلك مستوى المناعة الاجتماعية في روسيا 57.7 بالمائة.

المصدر: RT