الأمن الروسي: اعتقال أحد أنصار "داعش" حاول تجنيد طلاب في موسكو

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن عناصره اعتقلوا اليوم الجمعة في موسكو، أحد طلاب الجامعة التكنولوجية الروسية لمحاولته تجنيد طلاب في صفوف "داعش".

وذكرت المخابرات الروسية، في بيانها، أنه تم اعتقال الطالب في السكن الجامعي.

وأشار البيان، إلى أن "المعتقل، حاول دفع بعض طلاب إحدى جامعات العاصمة، إلى أنشطة دينية متطرفة وإرهابية".

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ووفقا للتحقيق، قام الشاب المعتقل وهو من أبناء إحدى جمهوريات آسيا الوسطى، بالترويج لأفكار داعش وحاول تبرير أفكارهم على الإنترنت، ودعا إلى إقامة خلافة في العراق وسوريا بقوة السلاح.

المصدر: نوفوستي