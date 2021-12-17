62 عاما على تشكيل القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية

تحتفل القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية، اليوم 17 ديسمبر، بمرور 62 عاما على تشكيلها.

في مثل هذا اليوم من عام 1959، تم تشكيل قيادة أركان قوات الصواريخ الاستراتيجية، وظهر منصب القائد العام للقوات الصاروخية.

في الوقت الراهن، تعتبر القوات الصاروخية، عنصرا مهما في القوات النووية الاستراتيجية الروسية، وهي تضم القيادة والمقر الرئيسي لقوات الصواريخ الاستراتيجية، وثلاث مجموعات صاروخية، و 12 تشكيلا للصواريخ، وترسانات، وميادين اختبار.

وتستخدم القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية، منظومات صاروخية حديثة جدا وتم اختبارها عبر الزمن ومن بينها: "أفانغارد"، و"فويفودا"، و"ستيليت"، و"يارس"، و"توبول-إم".

ووفقا لمعطيات وزارة الدفاع الروسية، تمت بفضل عمليات إعادة التسليح المستمرة، زيادة حصة أنظمة الصواريخ الحديثة إلى 83٪.

المصدر: إزفيستيا