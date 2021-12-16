"لا يمكن منع تفشيه".. حكومة روسيا تكشف عدد الإصابات بـ"أوميكرون" على أراضيها

كشفت حكومة روسيا عن عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا التي تم تسجيلها في أراضيها، مقرة بأن استمرار تفشي هذه السلالة شديدة العداوة في البلاد أمر لا مفر منه.

وأكدت نائبة رئيس الوزراء ورئيسة غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي كورونا في روسيا، تاتيانا غوليكوفا، أثناء جلسة عقدها مجلس الدوما اليوم الخميس، رصد 25 إصابة بـ"أوميكرون" في البلاد حتى اليوم، مشيرة إلى أن هذه الحالات تتوزع بين العاصمة موسكو ومقاطعتها وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ ومدينة روستوف على الدون.

وأقرت غوليكوفا بعجز السلطات عن منع استمرار انتشار "أوميكرون" الذي رصد لأول مرة في جنوب القارة الإفريقية، قائلة: "بطبيعة الحال، لا يمكن تفادي تصاعد هذا الوضع نظرا للعدد الكبير من التنقلات عبر الحدود وأعياد عيد الميلاد القادمة".

وأشارت المسؤولة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا في روسيا حتى اليوم بلغ 76.4 مليون شخص، واستكمل 70.4 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، وبلغ بذلك مستوى المناعة الاجتماعية في البلاد 57.7 بالمائة.

وأكدت غوليكوفا أن 200 ألف سرير في المستشفيات الروسية (أي 19 بالمائة من إجمالي عدد الأسرة في مستشفيات البلاد) مخصصة اليوم للمصابين بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

المصدر: "تاس"