1133 وفاة جراء كورونا في روسيا خلال 24 ساعة والإصابات تحت الـ29 ألفا لليوم الثالث

تراجعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا لليوم الثالث على التوالي إلى ما تحت عتبة الـ29 ألفا، بينما لا يزال عدد الوفيات الجديدة عند مستوى نحو 1100 حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية 28486 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 28363 إصابة في اليوم السابق.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (3322 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1992 حالة) ومقاطعة موسكو (1262 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا بواقع 1133 حالة وفاة جديدة، مقابل 1142 وفاة أمس، بينما تماثل 37155 مريضا للشفاء.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة عشرة ملايين و131646 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 294024 حالة وفاة وثمانية ملايين و876788 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 233.3 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 535 منها خلال آخر 24 ساعة.

وتلقى أكثر من 74.1 مليون شخص في روسيا حتى الآن الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 67.2 مليون منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الاجتماعية في البلاد بـ55.7%.

المصدر: RT