مفتي مقاطعة موسكو: المسلمون الروس يدعمون اقتراحا بإعفاء إظهار "الرمز المربع" في دور العبادة

قال مفتي مقاطعة موسكو روشان عباسوف إن المسلمين الروس يدعمون فكرة السماح لأبناء الديانات بدخول دور عبادتهم دون تقديم رمز الاستجابة السريعة "QR code" المفروض بسبب جائحة كورونا.

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وفي تصريحات لوكالة "تاس" اليوم الأربعاء علق المفتي الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا، على توصية لجنة الأمن ومكافحة الفساد بمجلس الدوما (النواب) بوضع تشريع يعفي المواطنين من تقديم رمز الاستجابة السريعة عند دخولهم دور العبادة، كوثيقة تثبت تطعيمهم ضد كورونا أو تعافيهم من مرض "كوفيد-19".

وقال المفتي: "نشاطر مجلس الدوما رأيه أن هذا الإجراء ليس مجديا الآن"، بما في ذلك بسبب عدم وجود آليات واضحة لتطبيقه.

وأعاد إلى الأذهان أن محاولة سلطات إحدى المقاطعات الروسية لفرض رموز الاستجابة السريعة في المعابد العام الماضي أثارت موجة من احتجاجات المتدينين في المنطقة. وأضاف: "يجب أن ندرك أن الناس يلجؤون إلى الله في السراء والضراء، ولعل هذا المكان لا يجوز أن يكون الإنسان فيه مقيدا بأي شكل من الأشكال"، مشيرا إلى أن المعابد يمكن أن تعمل بدون هذه القيود بشرط التزام مرتاديها بجميع الاحتياطات الصحية اللازمة لمكافحة الجائحة.

المصدر: "تاس"