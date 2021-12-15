أحدث صاروخ روسي مضاد للغوصات يصيب هدفه في بحر اليابان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الفرقاطة التابعة لأسطول المحيط الهادئ "مارشال شابوشنيكوف" أطلقت، في تمرين، صاروخا من أحدث المنظومات المضاد للغواصات "جواب".

وقالت وزارة الدفاع في موجز صحفي اليوم الأربعاء، إن التدريب تم إجراؤه في مياه بحر اليابان.

وأكدت أن "الرأس الحربي للصاروخ نجح في إصابة هدف تحت الماء".

المصدر: نوفوستي