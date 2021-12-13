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الأمن الروسي يعتقل أنصارا من جماعة "النازيين الجدد" الأوكرانية (بالفيديو)

أخبار روسيا

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أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال أكثر من 106 أشخاص من أنصار جماعة "النازيين الجدد" الأوكرانية (M.K.U.) في 37 منطقة روسية.

وبحسب بيان السلطات الرسمية، كان اثنان من جماعة "النازيين الجدد" يجهزان لشن هجمات على مؤسسات تعليمية، ودعا ثلاثة من أعضاء الشبكة إلى العنف.

ولدى المداهمة وجدت قوات الأمن في منطقة بينزا وكومي، لدى عناصر الخلية ترسانة كبيرة من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة النارية.

واشار البيان إلى أن هذه المجموعة أنشأت من قبل شخص من أوكرانيا، وفتحت ضده قضية جنائية، وتم وضعه على قائمة المطلوبين الدوليين.

المصدر: نوفوستي

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