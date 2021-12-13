الحكومة الروسية: 16 إصابة بأوميكرون من بين 177 شخصا وصلوا من جنوب إفريقيا

قالت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا، تم تأكيد حالات الإصابة بأوميكرون في 16 من أصل 177 شخصا وصلوا إلى روسيا من جنوب إفريقيا.

وأضافت في تصريحات اليوم، "من بين 177 مواطنا عادوا من جنوب إفريقيا، تم العثور على 16 مصابا بسلالة أوميكرون. وهم جميعا تحت المراقبة ، لكنني أذكر هذه الأرقام فقط لربط هذه المؤشرات. هذا ما يقرب من 10 %، وهذا معدل مرتفع إلى حد ما، وهذا دليل على ارتفاع معدل العدوى وانتشار محتمل".

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ووفقا لمرسوم رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، آنا بابوف، اعتبارا من 8 ديسمبر، فإن المواطنين القادمين من بوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو ومدغشقر وموزمبيق وناميبيا وتنزانيا وإسواتيني وجنوب إفريقيا ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى أراضي يتوجب عليهم الالتزام بنظام العزل الذاتي لمدة 14 يوما. بالإضافة إلى ذلك، سيطلب من القادمين من هذه البلدان اجتياز اختبارين PCR، الأول في غضون يومين بعد الوصول، والثاني في اليوم 10-12.

من ناحية أخرى لفتت غوليكوفا إلى انخفاض في معدل الإصابة بفيروس كورونا في روسيا بنسبة 7.3% خلال أسبوع. وكنها أكدت نوهت في الوقت ذاته بأن "هذا التراجع ليس مستقرا بعد".

ووفقا لغوليكوفا، فإن 23% من حالات الإصابة تحدث في موسكو وضواحي موسكو وبطرسبورغ. قائلة: "لقد كان الأمر كذلك. ولا يزال كذلك".

وسجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 29558 إصابة بفيروس كورونا، و1121 حالة وفاة، وتعافى 28561 مصابا من مرض "كوفيد-19".