إصابة 8 أشخاص بتفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع قرب دير في ضواحي موسكو

أسفر انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع قرب دير بمدينة سربوخوف، الواقعة بضواحي موسكو، عن إصابة 8 أشخاص بينهم الشخص الذي أقدم على تفجير العبوة، اليوم الاثنين.

وبحسب المعلومات الأولية فإن شابا أقدم على تفجير عبوة ناسفة قرب مدخل قاعة رياضية تابعة لدير سربوخوف، بسبب علاقته المتوترة مع المعلمين والراهبات.

وفي وقت سابق قال مصدر من جهاز الطوارئ إن الشخص الذي أقدم على تفجير العبوة أُصيب وتم اعتقاله ونقله إلى المستشفى، وأُصيب كذلك 7 آخرين.

المصدر: نوفوستي + انترفاكس