كورونا في روسيا.. انخفاض عدد الإصابات الجديدة إلى تحت 30 ألفا

انخفض عدد الإصابات اليومية بكورونا في روسيا إلى 29929 والوفيات إلى 1132 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 30288 إصابة و1171 حالة وفاة في اليوم السابق.

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ويعود أكبر عدد من الإصابات اليومية إلى العاصمة موسكو (2862 حالة)، تليها مقاطعة موسكو (2040 حالة) ومدينة سان بطرسبورغ (2012 حالة).

وتماثل 31391 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 36446 مريضا في اليوم السابق.

ووفق الإحصائيات الرسمية الأخيرة بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في روسيا منذ بداية تفشي الجائحة 10 ملايين و16896إصابة، تعافى منها 8 ملايين و741355 شخصا، فيما توفي 289483 شخصا.

المصدر: RT