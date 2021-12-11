 
مباشر

مركز "غاماليا" يكشف عن الوضع الصحي للمواطنين الروسيين المصابين بالمتحور "أوميكرون"

أخبار روسيا

مركز
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rxlz

قال ألكسندر غينتسبيرغ مدير مركز"غاماليا" الروسي لبحوث الأوبئة إن المرضى الذين وصلوا روسيا من جنوب إفريقيا ويعانون من الإصابة بـ"أوميكرون" قد تم تطعيمهم سابقا، وأعراض مرضهم خفيفة.

وأضاف غينتسبيرغ : "لا توجد حالات خطيرة، إنهم في المستشفى.. لقد تم بالفعل تحصين المرضى في وقت سابق".

إقرأ المزيد
مسؤولة: الأطباء الروس يتابعون 177 مسافرا قادما من البلدان الخطيرة من حيث
مسؤولة: الأطباء الروس يتابعون 177 مسافرا قادما من البلدان الخطيرة من حيث "أوميكرون"

وأفيد في وقت سابق بأن اثنين من المواطنين الروس القادمين من جنوب إفريقيا ثبتت إصابتهم بالمتحور "أوميكرون" بعد إجراء اختبار PCR

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا