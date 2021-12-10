سيناتور روسي: تحرك سفينة حربية أوكرانية باتجاه مضيق كيرتش "استفزازي ووقح"

وصف السيناتور سيرغي تسيكوف، عضو لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، تحرك سفينة تابعة للقوات البحرية الأوكرانية باتجاه مضيق كيرتش في مياه بحر آزوف، بـ"تحرك استفزازي ووقح".

وقال السيناتور عن شبه جزيرة القرم، لوكالة "نوفوستي": "أوكرانيا اختبرت قوة روسيا من خلال طلعة استفزازية وقحة لسفينتها الحربية، لكن كييف ستمتنع الآن عن مثل هذه الاستفزازات.. لقد كان (تحرك السفينة الأوكرانية)اختبارا لقوتنا. ولكن الآن، فإن الدعم المعلوماتي للحادث (الجهات المختصة) سيحذر كييف من القيام بمثل هذه الاستفزازات".

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ووصف السيناتور الحادث بأنه "استفزاز محض وتحرك وقح"، منوها بالإجراءات الواضحة لجهاز الحدود الروسي.

يذكر أن السفينة "دونباس" التابعة للقوات البحرية الأوكرانية تحركت باتجاه مضيق كيرتش في مياه بحر آزوف، مساء أمس الخميس.

وأشار بيان للأمن الروسي إلى أن السفينة غادرت صباح الخميس ميناء ماريوبل الأوكراني على ساحل بحر آزوف، وتوجهت إلى مضيق كيرتش دون أن يقدم الجانب الأوكراني أي طلبات رسمية لعبور المضيق.

وأضاف البيان أن سفينة خفر السواحل الروسية التي كانت ترافق السفينة الأوكرانية وجهت إليها إنذارا بضرورة الالتزام بالتشريعات الروسية، وتلقت ردا مفاده بأن السفينة الأوكرانية لا تعتزم عبور مضيق كيرتش.

وأشار البيان إلى أن تحركات السفينة كانت تمثل خطرا على الملاحة، حيث كانت السفينة على بعد 18 ميلا بحريا عن مضيق كيرتش، ولم تنفذ المطالب بتغيير المسار.

وهذه ليست هي الحادثة الأولى لتحرك سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش. ففي نوفمبر 2018، انتهكت ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية الحدود المائية الروسية، ودخلت منطقة المياه المغلقة مؤقتا في البحر الإقليمي لروسيا وانتقلت من البحر الأسود إلى المضيق، وقامت بمناورات بشكل خطير، ولم تلتزم بالمطالب القانونية للسلطات الروسية، وتم اعتقال السفن والجنود الذين على متنها لانتهاكهم حدود روسيا. وجرى فيما بعد في 7 سبتمبر 2019 نقل الجنود الذين انتهكوا الحدود إلى أوكرانيا في إطار اتفاقيات الإفراج المتزامن عن الأشخاص المحتجزين والمدانين، ومن ثم تم نقل السفن إلى الجانب الأوكراني في نوفمبر.

المصدر: نوفوستي