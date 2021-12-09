الأمن الروسي: سفينة حربية أوكرانية تحركت نحو مضيق كيرتش

أعلن جهاز الأمن الروسي أن سفينة "دونباس" التابعة للقوات البحرية الأوكرانية تحركت باتجاه مضيق كيرتش في مياه بحر آزوف.

وأشار بيان للأمن الروسي أن السفينة غادرت صباح الخميس ميناء ماريوبول الأوكراني على ساحل بحر آزوف، وتوجهت إلى مضيق كيرتش دون أن يقدم أي طلبات رسمية لعبور المضيق.

وأضاف البيان أن سفينة خفر السواحل الروسية التي كانت ترافق السفينة الأوكرانية وجهت إليها إنذارا بضرورة الالتزام بالتشريعات الروسية، وتلقت ردا مفاده بأن السفينة الأوكرانية أكدت أنها لا تعتزم عبور مضيق كيرتش.

وأشار إلى أن تحركات السفينة كانت تمثل خطرا على الملاحة، حيث كانت السفينة على بعد 18 ميلا بحريا عن مضيق كيرتش، ولم تنفذ المطالب بتغيير المسار.

وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن السفينة تحركت في مياه بحر آزوف بشكل قانوني، ولم تدخل "المناطق المحظورة".

وأضاف وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف أن السفينة لم تحمل أي سلاح، مضيفا أنها كانت تنفذ المهام في المياه الأوكرانية، ثم توجهت في طريق العودة إلى قاعدتها.

يذكر أن مضيق كيرتش يوصل بين بحر آزوف والبحر الأسود، ويفصل شبه جزيرة القرم عن باقي الأراضي الروسية.

وأرسلت أوكرانيا إلى مضيق كيرتش في نوفمبر عام 2018 سفينة حربية، ما أسفر عن اعتراضها من قبل القوات الروسية واحتجاز 24 عسكريا أوكرانيا لانتهاك الحدود الروسية، تم الإفراج عنهم لاحقا في إطار صفقة لتبادل الأسرى في دونباس.

المصدر: RT + وكالات