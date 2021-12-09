وزير التعليم العالي الروسي: ننتظر دائما الزملاء المختصين من الخارج

أكد وزير التعليم العالي الروسي، فاليري فالكوف، على هامش مؤتمر العلماء الشباب في مدينة سوتشي، أن روسيا تنتظر دائما المختصين الأجانب من مختلف الدول.

وقال فالكوف، في تصريح لـRT، اليوم الخميس: "إن مثل هذه المنصات تعطي مجالا للحديث مع الزملاء من الخارج وهو أمر مهم بحد ذاته، فالعلم من حيث التعريف هو عابر للحدود ونحن في روسيا ننتظر دائما الزملاء من دول مختلفة والذين يختصون في شتى المجالات".

وتابع: "قد تمكنا عبر هذه المنصة من جمع ممثلي العلوم الفتية رغم ظروف الجائحة، حيث بإمكانهم هنا الحصول على المعارف الضرورية في مختلف مجالات العلوم".

المصدر: RT