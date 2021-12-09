روسيا تفند تقارير حول استدعاء سفيرها من أرمينيا

وصفت وزارة الخارجية الروسية تقارير إعلامية حول استدعاء سفيرها لدى أرمينيا، سيرغي كوبيركين، إلى موسكو، بالكاذبة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس: "لنعطي هذه الجريدة مهلة حتى يوم بعد غد، عليهم نشر تفنيد لأنهم طبعوا خبرا كاذبا".

وتابعت: "هذا غير صحيح، إنه تضليل، هذه المعلومات لا تتطابق مع الحقيقة، سفيرنا يواصل عمله وتنفيذ المهمات التي حددتها قيادة البلاد".

وسبق أن نشرت جريدة "غراباراك" الأرمينية تقريرا قال إن موسكو استدعت كوبيرغين من يريفان بسبب "عمله غير المرضي".

المصدر: وكالات روسية