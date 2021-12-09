رئيس هيئة الأركان الروسية: 95% من منصات إطلاق الأسلحة النووية الإستراتيجية جاهزة للقتال

قال رئيس هيئة الأركان الروسي، فاليري غيراسيموف، إن الثالوث النووي يضمن ردع العدو المحتمل، وأكد أن أكثر من 95% من منصات إطلاق الصواريخ الاستراتيجية النووية جاهزة للاستخدام القتالي.

وقال غيراسيموف في تصريح اليوم الخميس، أمام الملحقين العسكريين لدول أجنبية: "تحتفظ القوات النووية الاستراتيجية الأرضية، بأكثر من 95% من منصات الإطلاق في حالة استعداد دائم للاستخدام القتالي".

وأوضح أن قوات الصواريخ الاستراتيجية، تواصل إعادة التسلح بمنظومات "يارس"، ويتم وضع منصات إطلاق صواريخ "أفانغارد" هي الأخرى في حالة جهوزية للاستخدام القتالي.

وقال غيراسيموف إن "غواصة نووية أخرى مزودة بصواريخ باليستية من نوع بولافا، ستدخل قريبا في التشكيل القتالي للقوات النووية الاستراتيجية البحرية".

كذلك صرح بأن "تحديث الطائرات الحاملة للصواريخ الاستراتيجية للقوات النووية الاستراتيجية مستمر، بما يضمن استخدامها لصواريخ حديثة عالية الدقة بعيدة المدى".

المصدر: نوفوستي