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بوتين: سنقدم للولايات المتحدة اقتراحاتنا بشأن الأمن في غضون أسبوع

أخبار روسيا

بوتين: سنقدم للولايات المتحدة اقتراحاتنا بشأن الأمن في غضون أسبوع
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء أن روسيا ستقدم للولايات المتحدة اقتراحاتها بشأن الأمن في غضون أسبوع.

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