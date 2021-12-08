بوتين: سنقدم للولايات المتحدة اقتراحاتنا بشأن الأمن في غضون أسبوع
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء أن روسيا ستقدم للولايات المتحدة اقتراحاتها بشأن الأمن في غضون أسبوع.
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء أن روسيا ستقدم للولايات المتحدة اقتراحاتها بشأن الأمن في غضون أسبوع.
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