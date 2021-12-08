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روسيا.. اعتراض طائرات أجنبية فوق البحر الأسود

أخبار روسيا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات "سو-27" روسية رافقت طائرتي "رافال" و"ميراج-2000" فرنسيتين وطائرة "إس-135" للتزود بالوقود فوق البحر الأسود.

 

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وذكرت الوزارة اليوم الأربعاء أن الطائرات الأجنبية كادت أن تخترق حدود روسيا الجوية.

وأضافت أنه بعد أن غيرت هذه الطائرات مسارها مبتعدة عن الأجواء الروسية عادت مقاتلات "سو-27" إلى قاعدتها سالمة، دون أن يحدث أي انتهاك لسماء روسيا.

المصدر: "إزفيستيا"

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