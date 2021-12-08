روسيا.. اعتراض طائرات أجنبية فوق البحر الأسود
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات "سو-27" روسية رافقت طائرتي "رافال" و"ميراج-2000" فرنسيتين وطائرة "إس-135" للتزود بالوقود فوق البحر الأسود.
وذكرت الوزارة اليوم الأربعاء أن الطائرات الأجنبية كادت أن تخترق حدود روسيا الجوية.
وأضافت أنه بعد أن غيرت هذه الطائرات مسارها مبتعدة عن الأجواء الروسية عادت مقاتلات "سو-27" إلى قاعدتها سالمة، دون أن يحدث أي انتهاك لسماء روسيا.
المصدر: "إزفيستيا"
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