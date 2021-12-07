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سوبيانين يعزي أسر ضحايا إطلاق الرصاص في موسكو

أخبار روسيا

سوبيانين يعزي أسر ضحايا إطلاق الرصاص في موسكو
Sputnik
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أعرب عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عن تعازيه لأسر الضحايا وعائلات الجرحى في حادث إطلاق النار اليوم في مركز حكومي لتقديم الخدمات الإدارية في جنوب شرق العاصمة.

وشدد العمدة، على أن الأطباء يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة الجرحى.

وكتب سوبيانين على تويتر: "أقدم التعازي لعائلات الضحايا وأتمنى الشفاء للمصابين. الأطباء يفعلون كل ما في وسعهم لمساعدة الجرحى".

وأشار عمدة موسكو، إلى أن إطلاق النار في المركز، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة.

في وقت سابق، قال مصدر أمني في العاصمة، إنه بناء على التقارير الأولية، فقد وقع الحادث على خلفية نزاع اندلع في المركز عندما طلب حارسه من أحد الزوار ارتداء الكمامة الواقية. وسحب الرجل سلاحا وأطلق النار منه.

المصدر: وكالات

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