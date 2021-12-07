سوبيانين يعزي أسر ضحايا إطلاق الرصاص في موسكو
أعرب عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عن تعازيه لأسر الضحايا وعائلات الجرحى في حادث إطلاق النار اليوم في مركز حكومي لتقديم الخدمات الإدارية في جنوب شرق العاصمة.
وشدد العمدة، على أن الأطباء يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة الجرحى.
СК возбудил дело о стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы: https://t.co/2mRxxtGSq8— ТАСС (@tass_agency) December 7, 2021
Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/2Rosiux6nu
وكتب سوبيانين على تويتر: "أقدم التعازي لعائلات الضحايا وأتمنى الشفاء للمصابين. الأطباء يفعلون كل ما في وسعهم لمساعدة الجرحى".
وأشار عمدة موسكو، إلى أن إطلاق النار في المركز، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة.
В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 7, 2021
في وقت سابق، قال مصدر أمني في العاصمة، إنه بناء على التقارير الأولية، فقد وقع الحادث على خلفية نزاع اندلع في المركز عندما طلب حارسه من أحد الزوار ارتداء الكمامة الواقية. وسحب الرجل سلاحا وأطلق النار منه.
المصدر: وكالات
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