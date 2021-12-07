نوفوستي: قتيلان وثلاثة جرحى نتيجة إطلاق نار جنوب شرقي موسكو
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قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح نتيجة إطلاق نار قام به رجل في مركز للخدمات الحكومية بجنوب شرقي العاصمة الروسية، وفق ما أفاد مصدر أمني لنوفوستي.
وقال المصدر لوكالة "تاس" إنه بناء على التقارير الأولية، فقد وقع الحادث على خلفية نزاع اندلع في المركز عندما طلب حارسه من أحد الزوار ارتداء الكمامة الواقية. وسحب الرجل سلاحا وأطلق النار منه.
يتبع..
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