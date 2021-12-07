روسيا.. اعتقال مراهق في ياروسلافل دعا إلى العنف ضد رجال الأمن

قال مصدر في مركز العلاقات العامة بالمخابرات الروسية، إن رجال الأمن اعتقلوا في مقاطعة ياروسلافل مراهقا "فوضويا".

وذكر المصدر، أن الفتى كان قد دعا إلى استخدام العنف ضد رجال الأمن، وخطط لتنفيذ أعمال مثيرة للضجة في المنطقة، وقام بتحضير عبوات متفجرة.

والمعتقل من مواليد 2005، وهو يدرس في إحدى المؤسسات التعليمية المهنية المتوسطة. وفقا للمخابرات، شارك الفتى في دردشات مغلقة عبر Telegram messenger حيث يتواصل الكثير من المواطنين المتطرفين. ومن هناك دعا المذكور إلى العنف ضد رجال الأمن، وتباهى بأنه يخطط لارتكاب هجمات تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي في المنطقة.

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وأثناء التفتيش في مكان إقامة الفتى، تم ضبط مادة شديدة الانفجار يدوية الصنع، ومكونات لتركيبها، وبندقية صيد وذخيرة لها، بالإضافة إلى وسائل اتصال. ولا يزال التحقيق مستمرا مع الفتى.

المصدر: تاس