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في فعالية "شجرة الأحلام".. بوتين يحقق أمنيات ثلاثة أطفال

أخبار روسيا

في فعالية
Sputnik Mikhail Metzel
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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شارك الرئيس فلاديمير بوتين في فعالية "شجرة الأحلام" التي انطلقت في روسيا مع اقتراب رأس السنة الجديدة في إطار منتدى "نحن معا"، حيث أعرب عن استعداده لتحقيق أحلام أطفال الفعالية.

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واختار بوتين ثلاثة بالونات على الشجرة كانت مكتوبا عليها أحلام ثلاثة أطفال، كان أولهم مارك (14عاما) من مقاطعة موسكو، الذي يحلم بالغيتار حيث وعده الرئيس بوتين بإهداء هذه الآلة الموسيقية.

وكان الحلم الثاني لطفل آخر (5 سنوات) من جمهورية بورياتيا الروسية قال إنه يريد أن يشاهد عمل رجل الإطفاء.

أما البالون الثالث فهو لطفلة تانيا (13 عاما) من إقليم ستافروبول (جنوب غربي روسيا) التي أعربت عن رغبتها في زيارة مسرح "مارينسكي" لأعمال الأوبرا والباليه في بطرسبورغ شمال غربي البلاد.

وتم تنظيم فعالية "شجرة الأحلام" الوطنية الروسية التي تجري في الفترة من 15 نوفمبر حتى 11 ديسمبر، لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وأطفال من الأسر المستفيدة من إعالة الدولة.

 

المصدر: "نوفوستي"

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