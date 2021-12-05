موسكو: البصمة واجبة للأجانب لدخول روسيا اعتبار من 29 ديسمبر

قالت وزارة الداخلية في روسيا إنهم سيتوجب اعتبارا من 29 ديسمبر على العمال المهاجرين والأجانب الذين يدخلون البلاد لأكثر من 90 يوما الخضوع لتقديم بصمات الأصابع والتصوير الإجباري.

وأكد الوزارة إنه قد يتم إعفاء مواطني بيلاروس والأجانب الذين لم يبلغوا سن 6 سنوات من أخذ البصمات والتصوير الإلزامي.

وجاء في مشروع قرار سيصدر عن الوزارة، حصلت "تاس" على نسخة منه، أن الإعفاء من تقديم البصمات والتصوير، سيشمل أيضا المسؤولين في المنظمات الدولية الذين دخلوا إلى روسيا لإداء الواجبات الرسمية وكذلك أفراد عائلاتهم، وكذلك رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المكاتب القنصلية وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية والموظفين والأعضاء الإداريين والفنيين للملحقين العسكريين والبعثات التجارية والسلطات العامة الأخرى في الدول الأجنبية.

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ومع الفئات المذكورة أعلاه من المواطنين الأجانب، سيتم إعفاء أفراد عائلاتهم من تقديم البصمات والتصوير الإلزامي.

المصدر: تاس