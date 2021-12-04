روسيا.. تسجيل ضربة صخرية في منجم "تشيرموخوفسكايا- غلوبوكايا" للبوكسيت

قالت مديرية حالات الطوارئ في مقاطعة سفيردلوفسك الروسية، إنه تم تسجيل وقوع ضربة صخرية في منجم "تشيرموخوفسكايا- غلوبوكايا" للبوكسيت.

وأضافت المديرية الإقليمية: "تم تسجيل نشاط زلزالي على شكل ضربة صخرية في منجم تشيرموخوفسكايا- غلوبوكايا التابع لشركة SUBR، ولم ترد أية معلومات عن وقوع إصابات".

من جانبها، ذكرت يلينا فورونوفا المتحدثة باسم فرع شركة "روسال" في منطقة الأورال الفيدرالية، أن الضربة الصخرية وقعت في الساعة 23:45 من يوم أمس بالتوقيت المحلي، على عمق 980 مترا. وعلى الفور تم إجلاء العاملين من القسم المذكور في المنجم، لأنه وفقا للقواعد المتبعة يجب وقف العمل هناك لمدة 8 ساعات بعد تسجيل الضربة الصخرية. وبقي العمل مستمرا في باقي أنحاء المنجم وفقا الجدول المحدد، ويجري حاليا التحقق من أسباب وملابسات الحادث.

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يقع منجم " تشيرموخوفسكايا- غلوبوكايا" في قرية تشيرموخو بالقرب من سيفيرورالسك. ويبلغ عمق المنجم 1550 مترا - ويحتل المرتبة الثانية في روسيا وهو أحد أعمق خمسة منجم في العالم. تقدر احتياطيات البوكسيت فيه بأكثر من 40 مليون طن.

المصدر: نوفوستي