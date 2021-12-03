بوتين يوعز بوضع خطة لمكافحة متحور "أوميكرون"

أوعز الرئيس فلاديمير بوتين، للحكومة الروسية بوضع خطة عمل لمكافحة المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا وذلك قبل حلول 7 ديسمبر.

وأقر الرئيس بوتين قائمة التعليمات التي أعقبت نتائج منتدى "روسيا تدعو" الثالث عشر الذي عقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر.

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وأوعز الرئيس بوتين للحكومة، بتخصيص أموال إضافية قبل حلول 10 ديسمبر لتنفيذ خطة لمكافحة سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي