بوتين يوعز بوضع خطة لمكافحة متحور "أوميكرون"
Sputnik
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أوعز الرئيس فلاديمير بوتين، للحكومة الروسية بوضع خطة عمل لمكافحة المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا وذلك قبل حلول 7 ديسمبر.
وأقر الرئيس بوتين قائمة التعليمات التي أعقبت نتائج منتدى "روسيا تدعو" الثالث عشر الذي عقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر.
وأوعز الرئيس بوتين للحكومة، بتخصيص أموال إضافية قبل حلول 10 ديسمبر لتنفيذ خطة لمكافحة سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا.
المصدر: نوفوستي
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