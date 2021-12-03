 
مباشر

بوتين يوعز بوضع خطة لمكافحة متحور "أوميكرون"

أخبار روسيا

بوتين يوعز بوضع خطة لمكافحة متحور
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvlr

أوعز الرئيس فلاديمير بوتين، للحكومة الروسية بوضع خطة عمل لمكافحة المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا وذلك قبل حلول 7 ديسمبر.

وأقر الرئيس بوتين قائمة التعليمات التي أعقبت نتائج منتدى "روسيا تدعو" الثالث عشر الذي عقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر.

إقرأ المزيد
الكرملين: الحكومة تعد العدة لمواجهة انتشار سلالة
الكرملين: الحكومة تعد العدة لمواجهة انتشار سلالة "أوميكرون"

وأوعز الرئيس بوتين للحكومة، بتخصيص أموال إضافية قبل حلول 10 ديسمبر لتنفيذ خطة لمكافحة سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا