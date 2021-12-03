روسيا.. إجلاء أكثر من 500 طفل من مدرسة بسبب حريق

قالت مديرية حالات الطوارئ بجمهورية أوسيتيا الشمالية، إن رجال الإنقاذ قاموا بإجلاء أكثر من 500 طفل من مدرسة في فلادي قفقاز عاصمة الجمهورية بسبب حريق اندلع فيها.

وذكر مصدر في المديرية لـ RT، أن بعض التلاميذ اضطروا بسبب الدخان، للنزول من النوافذ بواسطة سلالم الإطفاء، حتى لا يتسمموا بأول أكسيد الكربون.

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ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. ونوهت المديرية، بأن مساحة الاحتراق بلغت 10 أمتار مربعة.

وفي الوقت الراهن، يجري تحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

المصدر: RT