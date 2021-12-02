بوتين يصف حادثة منجم "ليستفياجايا" بالمصيبة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المأساة التي وقعت في منجم "ليستفياجايا" في مقاطعة كيميروفو هي محنة وألم مشترك لكوزباس ولروسيا بأكملها.

وأضاف الرئيس بوتين، في اجتماع حول الوضع في صناعة الفحم في كوزباس: "كما نعلم جميعا، وقعت هذه المأساة في مقاطعة كيميروفو في يوم 25 نوفمبر. وهي محنة كبيرة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الحادث الذي وقع في منجم "ليستفياجايا"، أسفر عن مقتل العشرات من العمال ورجال الإنقاذ. هذه مصيبة وألم مشترك لكوزباس وللدولة بأسرها ولكل روسيا. أعبر مرة أخرى عن خالص التعازي وكلمات الدعم لأسر الضحايا وأقاربهم وأصدقائهم. وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

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وقع الحادث بمنجم "ليستفياجايا"في صباح يوم 25 نوفمبر، وحدث خلاله تسرب للدخان والغاز عندما كان يعمل 285 شخصا تحت الأرض. وتم رفع معظمهم إلى سطح الأرض، وواصل رجال الإنقاذ محاولة مساعدة الباقين، لكن بعد فترة تم استدعاؤهم بسبب خطر حدوث انفجار.

ووفقا للمعطيات الأولية، كان سبب الحادث انفجار غاز الميثان، وأسفر عن مقتل 51 شخصا: 46 من عمال المناجم وخمسة من رجال الإنقاذ.

المصدر: نوفوستي