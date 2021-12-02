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بوبوفا: الوضع مع فيروس كورونا في روسيا مستقر

أخبار روسيا

بوبوفا: الوضع مع فيروس كورونا في روسيا مستقر
Sputnik
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قالت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، إن الوضع المتعلق بفيروس كورونا المستجد في روسيا، آخذ بالاستقرار.

وأضافت بوبوفا، في حديث إذاعي: "الوضع مع فيروس كورونا المستجد، بات مستقرا اليوم في روسيا - وهذا واضح تماما".

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اليوم أعلنت روسيا، تسجيل 1221 حالة وفاة و33389 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 1226 وفاة و32837 إصابة خلال اليوم السابق.

المصدر: نوفوستي

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