بوبوفا: الوضع مع فيروس كورونا في روسيا مستقر

قالت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، إن الوضع المتعلق بفيروس كورونا المستجد في روسيا، آخذ بالاستقرار.

وأضافت بوبوفا، في حديث إذاعي: "الوضع مع فيروس كورونا المستجد، بات مستقرا اليوم في روسيا - وهذا واضح تماما".

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اليوم أعلنت روسيا، تسجيل 1221 حالة وفاة و33389 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 1226 وفاة و32837 إصابة خلال اليوم السابق.

المصدر: نوفوستي