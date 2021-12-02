بوبوفا: الوضع مع فيروس كورونا في روسيا مستقر
Sputnik
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قالت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، إن الوضع المتعلق بفيروس كورونا المستجد في روسيا، آخذ بالاستقرار.
وأضافت بوبوفا، في حديث إذاعي: "الوضع مع فيروس كورونا المستجد، بات مستقرا اليوم في روسيا - وهذا واضح تماما".
اليوم أعلنت روسيا، تسجيل 1221 حالة وفاة و33389 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 1226 وفاة و32837 إصابة خلال اليوم السابق.
المصدر: نوفوستي
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