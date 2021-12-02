بوتين يحقق أمنية فتى روسي

قال المكتب الصحفي لحكومة ياقوتيا، إن سلطات هذه الجمهورية الواقعة بشمال روسيا، لبت ما طلبه صبي من سكانها من الرئيس فلاديمير بوتين خلال الخط المباشر.

ونوه المكتب الصحفي، بأن السلطات سلمت عائلة الفتى، البقرة التي طلبها المذكور.

في وقت سابق، تداول مستخدمو الشبكات الاجتماعية خبر اتصال صبي من ياقوتيا، هاتفيا بالخط المباشر لرئيس الدولة، وطلب مساعدة عائلته في شراء بقرة.

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وذكر هؤلاء أنه تم تحويل الطلب إلى وزارة الزراعة الإقليمية التي اتصلت بعائلة الفتى وعرضت عليها المشاركة في برنامج "أغروستارتاب" والحصول على منحة من الدولة لشراء بقرة.

ووعدت السلطات كذلك بتحسين الظروف السكنية لعائلة الفتى أليكسي سوكولنيكوف.

من جانبه قال رئيس جمهورية ياقوتيا أيسن نيكولاييف، إنه اتصل هاتفيا بأليكسي الذي شكر الجميع على الاهتمام بطلبه وتلبيته.

وأشار نيكولاييف، إلى أن عائلة الفتى في غاية السعادة لحصولها على بقرة جديدة.

المصدر نوفوستي