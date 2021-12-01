عودة اثنتين من رحلات الإجلاء الروسية من أفغانستان
Sputnik ILYA PITALEV
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أكدت وزارة الدفاع الروسية أن طائرتين من الطائرات الثلاث التي تم إرسالها إلى أفغانستان لإجلاء المواطنين، عادت إلى روسيا.
وقالت وزارة الدفاع يوم الأربعاء، إن الطائرتين هبطتا في مطار تشكالوفسكي بضواحي موسكو.
وأكدت أن الطائرتين نقلتا مواطنين روس وطلبة أفغان، وهم يخضعون الآن لإجراءات التفتيش الجمركي وفحوصات كوفيد-19.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن 3 طائرات نقل عسكرية من نوع "إيل 76"، تم إرسالها إلى أفغانستان في وقت سابق، أقلعت من كابل، وعلى متنها عدد من مواطني روسيا والدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
المصدر: تاس
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