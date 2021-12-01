الطقس يتسبب في إلغاء وتأجيل حوالي 50 رحلة في مطارات موسكو

تسببت الرياح القوية ونزول الثلوج بكثافة في العاصمة الروسية موسكو منذ أمس الثلاثاء، في إلغاء وتأحيل أكثر من 50 رحلة في مطارات موسكو.

بلغ عدد الرحلات الجوية المتأخرة والتي تم إلغائها بسبب سوء الأحوال الجوية في مطارات "شيريميتيفو" و"دوموديدوفو" و"فنوكوفو" و"جوكوفسكي" حوالي 50 رحلة.

وتشهد موسكو منذ أمس الثلاثاء نزول ثلوج وهبوب رياح قوية وطقسا غائما، ودرجات حرارة بلغت 3 تحت الصفر.

المصدر: تاس