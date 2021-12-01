تشكيل وحدة عسكرية جديدة في القوات المسلحة الروسية

أعلن قائد المنطقة العسكرية الروسية الوسطى، الجنرال ألكسندر لابين، عن تشكيل وحدة جديدة في القوات المسلحة الروسية مزودة بمركبات قتالية لدعم دبابات ترميناتور (Terminator).

وتم تشكيل الوحدة الجديدة وفقا لقرار وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وتوجيهات رئيس الأركان العامة، وهي وحدة ستعمل بانتظام، وتتكون من 9 مركبات قتالية.

وقال الجنرال لابين إنه من المقرر أن يجري استخدام هذه الوحدة في يونيو العام المقبل، حيث سيتم تزويدها بمعدات جديدة في تدريبات واسعة النطاق، لغرض استكشاف إمكانياتها القتالية.

المصدر: نوفوستي