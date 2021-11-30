السلطات الروسية: لا أدلة على وجود متحور "أوميكرون" في البلاد

أكدت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلكين في روسيا عدم تسجيل إصابات بسلالة "أوميكرون" الجديدة من فيروس كورونا في البلاد.

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وقالت بوبوفا خلال اجتماع لمجلس التنسيق الحكومي المعني بمكافحة جائحة كورونا: "بمجرد ورود التقارير الأولى عن ظهور متحور جديد من الفيروس، قمنا بمراجعة قاعدة معلوماتنا التي تضم 43142 تسلسلا جينيا، وتأكدنا من أنه لم يتم في روسيا حتى الآن الكشف عن عينات تحتوي على الطفرة من نوع أوميكرون".

المصدر: "تاس"