بوتين: لا قرار بترشحي لولاية جديدة عام 2024
Sputnik Mikhail Metzel
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تمتعه بحق الترشح لولاية رئاسية جديدة بحد ذاته يضمن استقرار الوضع في روسيا.
وخلال المنتدى الاستثماري "روسيا تنادي" اليوم الثلاثاء، قال روتين ردا على سؤال عما إذا كان يخطط للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وما هي الأهداف التي يريد أن نحققها بلاده: "أعتقد أن إعادة انتخابي ليس هدفا بالنسبة لروسيا".
وأكد بوتين أن الدستور الروسي يمنحه حق الترشح لولاية رئاسية جديدة، مضيفا: "لم أقرر بعد إذا ما كنت سأفعل ذلك أم لا. لكن وجود هذا الحق بحد ذاته يضمن استقرار الوضع السياسي الداخلي".
المصدر: "نوفوستي"
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