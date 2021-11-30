بوتين: قريبا ستظهر في روسيا أسلحة تفوق سرعتها القصوى 9 ماخ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه في المستقبل القريب ستظهر في روسيا أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت بقدرة قصوى تصل إلى 9 ماخ.

وأضاف بوتين خلال المنتدى الاستثماري "روسيا تنادي" الذي ينظمة مصرف "VTB Capital" ،"قد اختبرناها (الأسلحة) الآن بنجاح، ومن بداية العام صاروخ جديد تفوق سرعته سرعة الصوت في البحر وموضوع في الخدمة".

إقرأ المزيد

وقال بوتين: "لقد اختبرناها (الأسلحة) الآن وبنجاح ، ومن بداية العام سيكون لدينا صواريخ بحرية جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت،بقدرة تصل إلى 9 ماخ. وستكون مدة الرحلة (إطلاق الصوارخ) من لحظة إطلاقها 5 دقائق".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن في اجتماع الصناعات الدفاعية الروسية الذي عقد في 3 نوفمبر الجاري أن صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية ستدخل الخدمة في البحرية الروسية عام 2022 .

وصاروخ "تسيركون" أول صاروخ في العالم تفوق سرعته سرعة الصوت، وقادر على الطيران الديناميكي الهوائي المستمر مع المناورة في الغلاف الجوي باستخدام دفع محركه الخاص، تم التعريف به من قبل بوتين عام 2018، ويتراوح مداه بين 1000 و2000 كيلو متر.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم للصواريخ الجديدة إلى الأسطول الروسي في عام 2022.

المصدر: نوفوستي