برلماني روسي: سلالة "أوميكرون" موجودة على الأرجح في بلادنا

رجح عضو مجلس الاتحاد (الشيوخ) في روسيا الطبيب البارز فلاديمير كروغلي، أن تكون سلالة "أوميكرون" الجديدة من فيروس كورونا المستجد موجودة في البلاد.

إقرأ المزيد

وفي تصريحات صحفية قال البرلماني: "الأرجح أن تكون سلالة أوميكرون موجودة في روسيا، ومواطنونا الذين زاروا مصر هم الذين كانوا مصدرا لانتشارها".

ودعا كروغلي إلى تعليق الرحلات الجوية مع مصر حتى إتمام دراسة السلالة الجديدة.

وكان علماء كشفوا قبل أيام عن ظهور سلالة B.1.1.529 الجديدة (أوميكرون) من فيروس كورونا في بوتسوانا وجنوب إفريقيا، مشيرين إلى أنها تضم 32 طفرة في "بروتين سبايك" الذي يستخدمه الفيروس لإصابة الخلايا الحية. وذكر خبراء أن الكثير من هذه الطفرات تدل على أن السلالة الجديدة تتميز بقدرة عالية على الانتقال من جسم إلى جسم آخر، وعلى مقاومة الأجسام المضادة الموجودة لدى المتعافين من مرض "كوفيد-19" والمطعمين، مع أنهم حذروا من استنتاجات متعجلة.

ويوم الجمعة الماضي، صنفت منظمة الصحة العالمية السلالة الجديدة التي تم رصدها حتى الآن في عدد من دول العالم، بأنها "مثيرة للقلق". وأطلقت المنظمة على متحور B.1.1.529 اسم "أوميكرون" نسبة إلى الحرف الخامس عشر من الأبجدية الإغريقية.

المصدر: "نوفوستي"