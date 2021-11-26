أمير قطر يعزي الرئيس بوتين في ضحايا حريق منجم سيبيريا

أبرق أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معزيا إياه بضحايا حريق منجم للفحم في سيبيريا الروسية.

وأعرب الشيخ تميم في البرقية عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وفق وكالة "قنا" القطرية الرسمية.

كما بعث الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الداخلية برقية عزاء ومواساة مماثلة للرئيس الروسي، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

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وأعلنت السلطات الروسية، مساء يوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق في منجم "ليستفياجنايا" للفحم في مدينة بيلوفو بمقاطعة كيمروفو في منطقة سيبيريا، إلى 52 شخصا بينهم 6 عناصر إنقاذ.

المصدر: "قنا"