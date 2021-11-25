وزارة الدفاع الروسية تعلن عن إطلاق مركبة عسكرية إلى الفضاء الخارجي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أنها أطلقت بنجاح صاروخا من نوع "سويوز-2.1 ب"، يحمل مركبة عسكرية إلى الفضاء الخارجي.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع، في بيان، إن الصاروخ الحامل للمركبة العسكرية تم إطلاقه في الساعة 04:09 صباحا من القاعدة الفضائية بليسيتسك.

وأضاف البيان أن الصاروخ يحمل مركبة فضائية لأغراض تهم وزارة الدفاع الروسية.

المصدر: انترفاكس