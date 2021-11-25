هزة أرضية بقوة 4.9 درجة تضرب جزر الكوريل الروسية
Sputnik ANTON DENISOV
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أفادت الإدارة الجيوفيزيائية لدى أكاديمية العلوم الروسية بأنها رصدت هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر قرب جزر الكوريل في الشرق الأقصى الروسي.
وأشارت بيانات الإدارة إلى أن بؤرة الهزة كانت على بعد 208 كيلومترات عن مدينة سيفيرو كوريلسك، وعلى عمق 40 كيلومترا.
ولم ترد أي أنباء عن وقوع دمار أو خسائر بشرية نتيجة للهزة.
المصدر: RT
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