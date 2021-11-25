 
مباشر

هزة أرضية بقوة 4.9 درجة تضرب جزر الكوريل الروسية

أخبار روسيا

هزة أرضية بقوة 4.9 درجة تضرب جزر الكوريل الروسية
Sputnik ANTON DENISOV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rteq

أفادت الإدارة الجيوفيزيائية لدى أكاديمية العلوم الروسية بأنها رصدت هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر قرب جزر الكوريل في الشرق الأقصى الروسي.

إقرأ المزيد
هزة أرضية بقوة 5.5 درجة تضرب ساحل فيجي
هزة أرضية بقوة 5.5 درجة تضرب ساحل فيجي

وأشارت بيانات الإدارة إلى أن بؤرة الهزة كانت على بعد 208 كيلومترات عن مدينة سيفيرو كوريلسك، وعلى عمق 40 كيلومترا.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع دمار أو خسائر بشرية نتيجة للهزة.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا