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انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا في روسيا بأكثر من 6% خلال الأسبوع الأخير

أخبار روسيا

انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا في روسيا بأكثر من 6% خلال الأسبوع الأخير
Reuters
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أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، اليوم الأربعاء، انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا في روسيا بنسبة 6.1% خلال الأسبوع الأخير.

وقالت غوليكوفا خلال اجتماع لأعضاء الحكومة أشرف عليه الرئيس فلاديمير بوتين، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا تنخفض بشدة في موسكو وسان بطرسبورغ والمناطق المجاورة لمدينة موسكو.

وأشارت إلى أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا في مقاطعات أمور ونوفغورود وتومسك وإقليم خاباروفسك وشبه جزيرة القرم، لا يزال أعلى من المتوسط مقارنة بباقي المناطق في روسيا.

وتراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا في الأيام الأخيرة إلى 33 ألف إصابة مقارنة بنحو 40 ألف إصابة يومية في منتصف الشهر الجاري.

المصدر: تاس

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