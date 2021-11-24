حادث تصادم حافلة صغيرة وزورق على وسادة هوائية للركاب على نهر لينا في ياكوتسك
Sputnik
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وقع في مدينة ياكوتسك بجمهورية ساخا (ياقوتيا) الروسية حادث تصادم حافلة صغيرة وزورق على وسادة هوائية للركاب.
وقالت وسائل إعلام محلية أن الحادث الذي وقع على نهر لينا أسفر عن وقوع إصابات.
يشار إلى أن جليد نهر لينا يعد في الشتاء في حالة عدم وجود الجسر، طريقا سريعا مزدحما إلى حد ما بالمدينة.
المصدر: نوفوستي
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