خروج طائرة ركاب عن المدرج أثناء هبوطها في مدينة نوريلسك الروسية

انزلقت طائرة "سوخوي سوبرجيت-100" الروسية للركاب عن المدرج أثناء هبوطها في مطار مدينة نوريلسك.

وقال المكتب الصحفي لدائرة التحقيق في وسائل النقل إن المحققين في إقليم كراسنويارسك الروسية يجرون حاليا تحقيقا في ملابسات الحادث.

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وأضاف أن الحادث وقع اليوم الأربعاء بمشاركة طائرة كانت تقوم رحلة جوية من تشيليابينسك إلى نورينسك. وكانت الطائرة تقل 81 راكبا و6 أشخاص من أفراد الطاقم، موضحا أن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات.

من جهتها أفات شركة "Red Wings" الجوية وهي صاحبة الطائرة المنكوبة بأن الطائرة انزلقت إلى خارج المدرج بسرعة منخفضة للغاية.

وجاء في بيان صدر عن الشركة: "لم يتضرر أحد في الحادث. ونزل الركاب من الطائرة في مكان وقوفها، ولم يشكو أحد منهم من حالته الصحية. ولم تتعرض الطائرة لأي أضرار أيضا. وتمت إعادتها إلى المدرج وسيتم تعليق رحلاتها الجوية حتى يتم تقييم حالتها التقنية".

المصدر: إنترفاكس