مقاتلات روسية تنفذ ضربات تدريبية ضد سفن في البحر الأسود

قال المقدم البحري أليكسي روليف رئيس قسم الإعلام بأسطول البحر الأسود، إن مقاتلات من طراز Su-27SM3 و Su-30M2 ، قامت بتنفيذ ضربات تدريبة ضد سفن في البحر الأسود.

وأضاف الضابط: "خلال هذه التدريبات، قام طيارو هذه المقاتلات الحديثة بتنفيذ مهام ضد هجوم جوي للعدو على قاعدة بحرية، وكذلك بتوجيه ضربة جوية انتقامية لسفن العدو المفترض بالتعاون مع قوات أسطول البحر الأسود الروسي".

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وأشار روليف إلى أن هذه المقاتلات، تتمركز في إقليم كراسنودار.

وشاركت في هذه التدريبات، حوالي 10 طائرات حربية، وعدة سفن.

وخلال هذه الفعالية، تدرب الطيارون على تنفيذ المهام القتالية المحددة لهم وطوروا مهاراتهم في تنفيذ المناورة الجوية المعقدة، وتكتيكات اعتراض ومهاجمة الأهداف الجوية، ومواجهة الوسائل الإلكترونية اللاسلكية للعدو.

المصدر: نوفوستي