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الأمن الروسي يعلن توقيف أجنبي متورط في تمويل "جبهة النصرة"

أخبار روسيا

الأمن الروسي يعلن توقيف أجنبي متورط في تمويل
Sputnik FSB Russia
صورة من الأرشيف
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي توقيف مواطن أجنبي في إقليم خاباروفسك بالشرق الأقصى الروسي، متورط في تمويل تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي الناشط في سوريا.

وأشار المكتب الصحفي للفرع الإقليمي لجهاز الأمن الفدرالي في إقليم خاباروفسك إلى أن الموقوف عمره 26 عاما، وهو من مواطني إحدى دول آسيا الوسطى، لم يتم ذكرها بالاسم.

وأضاف أنه كان يحول أموالا إلى إحدى الجماعات المسلحة التابعة لـ"جبهة النصرة".

وأكد جهاز الأمن الفدرالي أنه تم كذلك القبض على 4 من مواطني الموقوف، كانوا على علم بأنشطته ولم يبلغوا الأجهزة الأمنية بذلك، وتم فتح تحقيقات جنائية معهم.

المصدر: نوفوستي

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